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Грожан: у Переса нет шансов выиграть чемпионат, он — номер два

Грожан: у Переса нет шансов выиграть чемпионат, он — номер два
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Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан поделился мнением по поводу распределения ролей гонщиков в «Ред Булл» и оценил шансы Серхио Переса на победу в чемпионате.

«У Переса нет шансов выиграть чемпионат. Определённо нет, потому что Макс — номер один, Перес — номер два. Так «Ред Булл» работает, и это было видно даже тогда, когда Пересу в Баку сообщили по радио, чтобы он не боролся. Он ведь мог сохранять лидерство. Очевидно, что в «Ред Булл» расставляют приоритеты таким образом — но Макс проделал огромную работу, так что это вполне справедливо», — цитирует Грожана Mirror.

В нынешнем сезоне Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов. Серхио Перес располагается на втором месте и отстаёт от напарника на 46 очков.

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