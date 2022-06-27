«Напоминает Леклера». Попов и Башмаков оценили прогресс Чжоу

Российские комментаторы Алексей Попов и Владимир Башмаков высказались по поводу выступления китайского пилота «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу на Гран-при Канады.
Напомним, в Монреале молодой гонщик занял восьмое место, что стало его лучшим результатом в карьере.
«Чжоу второй раз подряд опередил Боттаса в квалификации, причём на трассе, где он никогда раньше не был в принципе. Сходу сел и поехал быстрее напарника, который всегда силён в Монреале, и попал в первую десятку в квалификации, а это дорого стоит. Да, в гонке он финишировал позади Боттаса, но только из-за тактики: Валттери сильно повезло с выездом сейфти-кара.
То ли это всплеск в пару гонок, то ли мы присутствуем при серьёзном становлении китайского пилота», — сказал Попов на своём YouTube-канале.
«Мне Чжоу чем-то напоминает Леклера в 2018-м. Шарлю тоже в первых гонках за «Заубер» не хватало скорости уже сказали: «Ну понятно, в Формуле-2 он был быстр, но Формула-1 – другой уровень». И сейчас прогресс Чжоу невероятный: весь уик-энд в Монреале китаец был быстрее Боттаса», — сказал Башмаков в программе на Youtube-канале SMP Racing.
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