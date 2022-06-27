В «Порше» уверены в том, что войдут в Формулу-1 в 2026 году
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Представители «Порше» не планируют отказываться от идеи войти в Формулу-1 в 2026 году.
Ожидается, что «Порше» и «Ауди» присоединятся к Формуле-1 через четыре года, когда начнёт действовать новый регламент на силовые установки.
«Мы приветствуем проект регламента и считаем, что это может быть выгодно. В прошлом году больше 1,5 миллиарда телезрителей смотрели Формулу-1. Этот вид спорта вызывает большой интерес», — приводит слова гендиректора «Порше» Оливера Блюма Grandprix.
Ожидалось, что «Ред Булл» объявит о сотрудничестве с «Порше» на Гран-при Австрии, но из-за задержки с принятием нового регламента, анонс может быть отложен на более поздний срок. Тем не менее, в «Порше» уверены в сотрудничестве с Формулой-1.
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