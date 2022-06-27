В «Мерседес» надеются, что новый моторный регламент будет принят до конца лета
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассчитывает на то, что в ближайшее время будет согласован и утверждён новый моторный регламент Формулы-1, который вступит в силу с 2026 года.
Используемые сейчас силовые установки были представлены ещё в 2014 году. Производители будут использовать их до 2026 года, после чего заменят. Ожидается, что у новых силовых установок будет более простая конструкция, так как их них уберут тепловые мотор-генераторы MGU-H. Также болиды должны перейти на экологическое топливо.
«Мы заинтересованы в том, чтобы новый регламент был подписан, после чего мы продолжим работу. Но нужно, чтобы всё было сделано правильно. Надеюсь, что это произойдёт в течение лета», — приводит слова Вольфа RaceFans.
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