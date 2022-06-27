«Глупая ошибка». Куартараро высказался по поводу двух падений на Гран-при Нидерландов

Французский гонщик MotoGP Фабио Куартараро (Yamaha) дал комментарий по поводу своих падений на Гран-при Нидерландов.

«Я совершил глупую ошибку. Не знаю почему. Мне повезло, что после этого у меня ничего не сломалось. Они сейчас ищут, но я уверен, что датчик системы контроля тяги был сильно поврежден.

За всю первую часть сезона мы разбились всего два раза, а теперь дважды за 10 кругов, так что всё очень плохо! Это гонки. Ты хочешь бороться со своими соперниками. Конечно, я не специально, просто глупая ошибка.



Перед гонкой мы поговорили с командой, и стратегия была такой: если я первый, то стараться давить. Но если я буду позади, постараюсь не делать ошибок. Я сделал всё наоборот», — приводит слова Куартараро Crash.net.