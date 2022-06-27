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Чжоу признался, что подвергался нападкам из-за своей национальности

Чжоу признался, что подвергался нападкам из-за своей национальности
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Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу признался, что во времена выступлений в картинге подвергался нападкам из-за своей национальности.

«Стоит сказать, что времена картинга были весьма неплохими. Я довольно хорошо выступал после первого сезона. Но бывало, что меня нарочно выталкивали с трассы, потому что я был единственным китайцем в паддоке. Это были своеобразные нападки со стороны более сильных и опытных пилотов. Было трудно, но я смог заслужить уважение, показывая результаты на трассе», — цитирует Чжоу RacingNews365.

Чжоу после девяти гонок сезона набрал пять очков и занимает 16-ю позицию в личном зачёте. На Гран-при Канады китайский гонщик занял восьмое место, что стало его лучшим результатом в карьере.

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