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Хэмилтон: может быть, Расселл во второй части сезона будет экспериментировать больше

Хэмилтон: может быть, Расселл во второй части сезона будет экспериментировать больше
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о том, когда его напарник Джордж Расселл по примеру семикратного чемпиона мира начнёт экспериментировать с настройками. Хэмилтон в первых гонках сезона часто обкатывал более радикальные решения с точки зрения настроек.

«Думаю, мы будем действовать чуть осторожнее с экспериментами, потому что это сильно сдерживает тебя в ходе уикенда, особенно если только две тренировки проходят посуху, а третья пропадает. Мы очень многое усвоили во время уикенда в Канаде, так что можем внести улучшения. Но в гонке темп был правда отличным, это приятно, так было не всегда с нашей новой машиной. Здорово было побороться с болидом.

Эксперименты? Может быть, Расселл во второй части сезона будет экспериментировать больше», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.

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