Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли: после увольнения из «Ред Булл» многие люди списали меня со счетов

Гасли: после увольнения из «Ред Булл» многие люди списали меня со счетов
Комментарии

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказал мнение, что многие списали его со счетов после увольнения из «Ред Булл».

«Я очень доволен тем, чего мне удалось добиться после увольнения из «Ред Булл», потому что многие люди списали меня со счетов, считали, что со мной как с гонщиком покончено, но это не так. Я всегда боролся за то, чего хотел в своей жизни, и если ставить передо мной препятствия, то я не из тех, кто принимает вещи такими, как они есть, я тот, кто борется за то, чего хочет.

С тех пор я выиграл гонку в Монце, был на подиуме в Бразилии и в прошлом году в Баку. Так что считаю, что эта ситуация принесла много позитивных вещей. Я с тех пор проделал невероятную работу», — приводит слова Гасли Motor Sport Magazine.

Прошёл бы Леклер Макса и почему шансы «Феррари» стремятся к нулю? Разбор Гран-при Канады Прошёл бы Леклер Макса и почему шансы «Феррари» стремятся к нулю? Разбор Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022