Риккардо станет исполнительным продюсером нового телесериала о Формуле-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо станет исполнительным продюсером нового телесериала для стримингового сервиса Hulu, сообщает The Hollywood Reporter. Как сообщает источник, речь идёт о телевизионном шоу, посвящённом Формуле-1.



В настоящий момент шоу находится в зачаточном состоянии — у него нет рабочего названия и ведётся поиск сценариста. Примечательно, что сервис Hulu поддерживается Disney. Кроме того, за производство сериала будет отвечать компания Lionsgate, одна из крупнейших телекомпаний в мире.



Напомним, ранее сообщалось, что Apple снимет документальный фильм о семикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне, а сам Хэмилтон будет помогать при съёмках художественного фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли.

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