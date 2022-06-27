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Хорнер: Ферстаппен и Перес точно не друзья

Хорнер: Ферстаппен и Перес точно не друзья
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о взаимоотношениях Серхио Переса и Макса Ферстаппена.

«У пилотов контракты с командой, и они выступают ради команды. Выражение «товарищи по команде» — худшее заблуждение Формулы-1. Макс и Чеко точно не друзья, потому что тот, кто сидит за рулём второй машины, — это тот, по кому будут оценивать твои выступления. Твой напарник является единственным в пелотоне, у кого такие же возможности, как и у тебя. И соперничество с напарником может как сделать карьеру, так и сломать её.

В этом году Чеко стал намного комфортнее чувствовать себя за рулём болида «Ред Булл». Он верит, что может выиграть титул, и это добавляет этой ситуации динамики», — приводит слова Хорнера GPBlog.

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