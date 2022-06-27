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Албон рассказал о слабом месте болида «Уильямса»

Албон рассказал о слабом месте болида «Уильямса»
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о будущих обновлениях команды.

«Все команды обновляют свои машины, у нас же достаточно давно не было никаких крупных обновлений. Отчасти причина неудач именно в этом. У нашей машины есть слабое место с точки зрения нахождения верного баланса. Мы не до конца понимаем природу этого, из-за чего проблему достаточно сложно устранить при помощи новинок. Большая часть трудностей связана с характеристиками машин во время прохождения поворотов. Я надеюсь, что обновления помогут нам с попаданием в определённый диапазон настроек, но до этого момента нам будет непросто.

На самом деле многое зависит от особенностей трассы. Например, в Канаде есть скоростные шиканы, и нам сложно подобрать оптимальный компромисс, чтобы машина выглядела хорошо на протяжении всего круга», — приводит слова Албона Autosport.

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