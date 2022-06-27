Стролл: не до конца доверяю нашей машине

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл признался, что не доверяет своей машине.



«Мы постоянно учимся, однако мне нужно добиться того, чтобы в машине я чувствовал себя комфортнее. Я не до конца доверяю нашей машине, мне не удаётся предсказывать её реакцию на мои действия, поэтому мне не хватает точности в пилотировании. Мы работаем над тем, чтобы исправить эту ситуацию, чтобы ко мне вернулась уверенность, которая была в прошлом и позапрошлом году, когда машина была более предсказуемой, а мне было комфортнее за рулём.



Сейчас же у меня есть сложности, однако мы работаем с инженерами над исправлением этой ситуации. Машина более жёсткая. Может быть, дело в настройках, но я не знаю, поскольку не пилотировал другие машины. Определённо стало сложнее, чем было в последние годы. Важно добиться правильного баланса машины», — приводит слова Стролла Motorsport Week.