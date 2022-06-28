Зак Браун ждёт дву машины «Макларена» в очках на Гран-при Великобритании

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании.
«Думаю, трасса в Сильверстоуне чуть лучше подходит нашим машинам, но нам ещё предстоит с этим разобраться. На прошлых этапах нам не хватало стабильности. С одной стороны нашему пилоту адлось впервые в сезоне подняться на подиум, а с другой были гонки, о которых лучше забыть.
Но подготовка к домашнему Гран-при подразумевает настрой на более высокие результаты, так что, если наши машины неплохо себя покажут, то мы постараемся полностью выложиться. Наша цель в том, чтобы оба гонщика финишировали в первой десятке и заработали очки», — приводит слова Зака Брауна Sky Sports.
Напомним, лучшим результатом команды в сезоне стало третье место Ландо Норриса на Гран-при Эмилии-Романьи.
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