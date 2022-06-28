Хорнер: постараемся исправить в Сильверстоуне то, что произошло в прошлом году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу предстоящего этапа Формулы-1 в Сильверстоуне.

На прошлогоднем Гран-при Великобритании пилот австрийской команды Макс Ферстаппен сошёл с дистанции в самом начале гонки. Голландец столкнулся с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и сильно ударился о стену. Хотя в этом сезоне «Мерседес» не ведёт борьбу за чемпионство, Хорнер надеется наверстать упущенное в прошлом году в эти выходные.

«Сильверстоун был очень сложным для нас в прошлом году. Тогда мы приехали туда с хорошим отрывом. В этом году история повторяется, поэтому важно сохранять полную концентрацию. Сейчас мы проводим невероятную серию гонок. И гонщики, и команда отлично справляются со своей работой.

Я уверен в огромной поддержке гонщиков «Мерседеса» со стороны болельщиков, но мы поедем туда в отличной форме и постараемся исправить то, что произошло в прошлом году», — приводит слова Хорнера GPblog.