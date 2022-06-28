Хорнер назвал причину, по которой Риккардо неудачно выступает в нынешнем сезоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу выступлений Даниэля Риккардо в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Даниэль — отличный гонщик. Он очень быстр, и я удивлён, что он не добился большего в «Макларене». Ландо отлично справляется со своей работой. Он — часть нового поколения, которое идёт вперёд. Я думаю, разница между ними в этом сезоне просто показывает, что происходит в спорте, когда ты падаешь духом.

Риккардо был одним из самых талантливых гонщиков, которые выступали за нашу команду, но уверенность — это ключевой фактор, и вы можете видеть, что он утратил уверенность. Похоже, что он почти потерял свою любовь к спорту, и я думаю, что ему необходимо вновь обрести её. Ему нужно снова открыть в себе это, потому что он лучший гонщик, чем показывает себя в данный момент», — приводит слова Хорнера Racingnews365.