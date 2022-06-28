Ф-1 и «Мерседес» отреагировали на расистские оскорбления Пике в адрес Хэмилтона

Формула-1 и «Мерседес» осудили расистские высказывания трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике в адрес своего коллеги Льюиса Хэмилтона.
В преддверии Гран-при Великобритании в свободном доступе появилось интервью трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике от ноября прошлого года, в котором он разбирает аварию лидеров предыдущего сезона Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в Сильверстоуне. В ходе разбора он назвал британца «негиньо», что считается оскорблением. Хотя в то время эти комментарии не получили широкого внимания, на прошлой неделе они вновь всплыли в социальных сетях. Формула-1 резко раскритиковала выбор слов Пике.
«Дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы в любой форме и не имеют места в обществе. Льюис является невероятным послом нашего спорта и заслуживает уважения. Неустанные усилия Хэмилтона по увеличению разнообразия и инклюзивности являются уроком для многих», — говорится в заявлении Формулы-1, которое приводит портал RaceFans.
В «Мерседесе» также отреагировали на эту новость:
«Мы самым решительным образом осуждаем любое использование расистских или дискриминационных высказываний любого рода. Льюис возглавляет усилия нашего спорта по борьбе с расизмом и является настоящим поборником разнообразия на трассе и за её пределами. Вместе мы разделяем видение разнообразного и инклюзивного автоспорта, и этот инцидент подчёркивает фундаментальную важность дальнейшего стремления к светлому будущему», — заявил представитель «Мерседеса».
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