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«Ред Булл» выпустит гиперкар c мощностью 1100 л.с. и стоимостью от € 5,7 млн

«Ред Булл» выпустит гиперкар c мощностью 1100 л.с. и стоимостью от € 5,7 млн
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Инженерное подразделение «Ред Булл» сегодня анонсировало выпуск нового гиперкара RB17, спроектированного, разработанного и произведённого полностью собственными силами. Автор проекта — технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи.

Он будет представлять из себя двухместный гиперкар, оптимизированный для получения максимального опыта вождения на треке. На технологическом кампусе «Ред Булл» в Милтон Кейнс будет произведено всего 50 RB17, а начало производства запланировано на 2025 год. Он также будет оснащён гибридным двигателем V8 мощностью более 1100 л.с.

Цена за него начинается от € 5,7 млн (плюс соответствующие местные налоги). Всего 50 коллекционеров станут владельцами RB17. Это право собственности включает в себя не только автомобиль, но и тесную связь с командой «Ред Булл» через доступ к симуляторам, разработку программы автомобиля и обучение и опыт на трассе. RB17 будет поддерживаться непосредственно заводом-изготовителем, а сервисное и техническое обслуживание будет осуществляться с учётом особенностей каждого владельца и профиля использования автомобиля.

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