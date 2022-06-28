«Пришло время действовать». Хэмилтон отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу расистских высказываний в свой адрес со стороны трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике.
«Это больше, чем просто язык. Это архаичное мышление должно измениться, и ему нет места в нашем спорте. Меня окружали такие взгляды и цели всю мою жизнь. У меня было достаточно времени, чтобы научиться. Пришло время действовать», — написал Хэмилтон в социальных сетях.
Напомним, в интервью журналисту Рикардо Оливейре Пике критиковал Хэмилтона за то, что тот не убрал ногу с педали газа на первом круге Гран-при Великобритании в одном из самых известных поворотов Сильверстоуна. Пике, который является тестем Ферстаппена, обвинил англичанина в том, что тот совершил «грязный трюк», а в какой-то момент назвал его «негиньо», что считается оскорблением. Это спровоцировало бурную реакцию у пользователей в сети, которые начали обвинять Пике в расизме.
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