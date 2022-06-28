В ФИА сделали заявление после расистского оскорбления Пике в адрес Хэмилтона

В Международной автомобильной федерации (ФИА) отреагировали на скандальную ситуацию, которая возникла после высказывания трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике в адрес британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Не так давно внимание привлекло видео от ноября прошлого года, на котором Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением. После этого многие выступили с критикой в адрес Нельсона.



«ФИА решительно осуждает любые расистские или дискриминационные высказывания и поведение. Этому не должно быть места ни в спорте, ни в обществе в целом. Мы выражаем поддержку Льюису Хэмилтону и полностью поддерживаем его приверженность равенству, разнообразию и инклюзивности в автоспорте», — говорится в сообщении ФИА, размещённом в социальных сетях организации.

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума: