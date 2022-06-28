Хэмилтон написал пост на португальском после оскорбления от бразильца Нельсона Пике

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил в своих социальных сетях пост на португальском языке, тем самым отреагировав на расистское высказывание в свой адрес со стороны знаменитого бывшего гонщика Формулы-1, бразильца Нельсона Пике.



«Давайте сосредоточимся на изменении мышления», — написал Хэмилтон.



Напомним, скандальная ситуация возникла после того, как всеобщее внимание привлекло видео, которое датируется ещё ноябрём прошлого года: на кадрах видеозаписи Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.

Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей:

Ранее с заявлением выступали в Международной автомобильной федерации (ФИА).