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Хэмилтон написал пост на португальском после оскорбления от бразильца Нельсона Пике

Хэмилтон написал пост на португальском после оскорбления от бразильца Нельсона Пике
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил в своих социальных сетях пост на португальском языке, тем самым отреагировав на расистское высказывание в свой адрес со стороны знаменитого бывшего гонщика Формулы-1, бразильца Нельсона Пике.

«Давайте сосредоточимся на изменении мышления», — написал Хэмилтон.

Напомним, скандальная ситуация возникла после того, как всеобщее внимание привлекло видео, которое датируется ещё ноябрём прошлого года: на кадрах видеозаписи Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.

Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей:

Ранее с заявлением выступали в Международной автомобильной федерации (ФИА).

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