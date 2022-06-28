Джеймс Эллисон: заплачу, если «Мерседес» победит на ГП Великобритании
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Джеймс Эллисон, глава технического отдела «Мерседеса», не скрывает ожиданий от предстоящего Гран-при Великобритании, которое состоится уже на этих выходных в Сильверстоуне.
«В команде не говорят, но мы настроены оптимистично и рассчитываем провести более конкурентный уикенд, чем были до этого. Думаю, некоторые из характеристик трассы подойдут машине. У нас пока нет болида, который мог бы вырываться на старте, но если он справится с быстрейшими поворотами, то у нас появятся неплохие шансы на успех. Кто знает, «Ред Булл» может оступиться…
Безусловно, здорово победить. Я бы заплакал. Потому что это было бы фантастикой. Но я просто скрещу пальцы в надежде на достойное выступление», – приводит слова Эллисона Sky Sports.
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