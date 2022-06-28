«Бабушка всех нас называла неграми». Родственник заступился за Нельсона Пике
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Чемпион Бразилии по картингу Родриго Пике разместил новый пост в своих социальных сетях, где поддержал своего дядю, трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике. Именитый гонщик оказался в громком скандале после своих слов в адрес пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. На одном из видео Нельсон назвал британца «негиньо».
«Моя бабушка, мама папы и дяди, всех нас называла неграми. И она нас любила. К чёрту лицемерный мир!» – написал Родриго.
В общем зачёте пилотов Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 77 очков. Его напарник Джордж Расселл с 111 баллами – на четвёртой позиции. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (175 очков).
Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:
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