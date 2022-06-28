Марк Маркес: до четвёртой операции на руке рассчитывал соревноваться ещё год-два

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес признался, что рассчитывал на скорое завершение карьеры до четвёртой операции на руке, травмированной ещё в начале 2020 года.

«Идея провести ещё одну операцию возникла в сентябре. Мы с командой периодически проверяли мою руку и следили за восстановлением после третьей операции. Когда началась предсезонная подготовка, я постарался убедить себя, что смогу соревноваться, однако вскоре понял, что испытываю серьёзные ограничения.

Сейчас же я чувствую себя неплохо. Моя рука по-прежнему ограничена в движении, но я рад начавшейся реабилитации. Моё сегодняшнее чувство – это надежда. Из-за последних выступлений я считал, что смогу соревноваться ещё год или два. Однако после операции у меня появилась надежда на то, что я продолжу получать удовольствие от мотоцикла», – приводит слова Маркеса официальный сайт MotoGP.