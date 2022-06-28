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Инсайдер: Пике может лишиться допуска в паддок Ф-1 после расистского оскорбления Хэмилтона

Инсайдер: Пике может лишиться допуска в паддок Ф-1 после расистского оскорбления Хэмилтона
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике может лишиться допуска в паддок, если не извинится перед британцем Льюисом Хэмилтоном за расистские оскорбления, сообщает журналист Филипп Дункан.

Напомним, в интервью от ноября прошлого года Пике разобрал аварию с участием Хэмилтона и голландца Макса Ферстаппена, по ходу которого назвал британца «негиньо», что считается оскорблением. Изначально комментарий не удостоился внимания общественности.

«Доступ Нельсона Пике в паддок Ф-1 может быть отозван, если он публично не извинится перед Льюисом Хэмилтоном», – написал Дункан в социальных сетях.

Ранее поступок Пике раскритиковала команда Хэмилтона «Мерседес». Также с заявлением выступила Международная автомобильная федерация (ФИА).

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