Инсайдер: Пике может лишиться допуска в паддок Ф-1 после расистского оскорбления Хэмилтона
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике может лишиться допуска в паддок, если не извинится перед британцем Льюисом Хэмилтоном за расистские оскорбления, сообщает журналист Филипп Дункан.
Напомним, в интервью от ноября прошлого года Пике разобрал аварию с участием Хэмилтона и голландца Макса Ферстаппена, по ходу которого назвал британца «негиньо», что считается оскорблением. Изначально комментарий не удостоился внимания общественности.
«Доступ Нельсона Пике в паддок Ф-1 может быть отозван, если он публично не извинится перед Льюисом Хэмилтоном», – написал Дункан в социальных сетях.
Ранее поступок Пике раскритиковала команда Хэмилтона «Мерседес». Также с заявлением выступила Международная автомобильная федерация (ФИА).
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