Джордж Расселл прокомментировал расистский скандал с участием Льюиса Хэмилтона
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Джордж Расселл, напарник и соотечественник пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, отреагировал на расистский скандал с его участием.
Напомним, в интервью от ноября прошлого года трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.
«Огромное уважение Льюису Хэмилтону. Он сделал для спорта больше, чем любой другой пилот в истории, не только на трассе, но и за её пределами. И тот факт, что ему по-прежнему приходится иметь дело с подобным поведением, просто неприемлем. Мы вместе должны бороться с любой дискриминацией», – написал Расселл в социальных сетях.
Ранее поступок Пике раскритиковал «Мерседес». Также с заявлением выступила Международная автомобильная федерация (ФИА).
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