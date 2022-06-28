Джордж Расселл прокомментировал расистский скандал с участием Льюиса Хэмилтона

Джордж Расселл, напарник и соотечественник пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, отреагировал на расистский скандал с его участием.

Напомним, в интервью от ноября прошлого года трёхкратный чемпион Формулы-1 Нельсон Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.

«Огромное уважение Льюису Хэмилтону. Он сделал для спорта больше, чем любой другой пилот в истории, не только на трассе, но и за её пределами. И тот факт, что ему по-прежнему приходится иметь дело с подобным поведением, просто неприемлем. Мы вместе должны бороться с любой дискриминацией», – написал Расселл в социальных сетях.

Ранее поступок Пике раскритиковал «Мерседес». Также с заявлением выступила Международная автомобильная федерация (ФИА).

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