«Альпин» готовит серьёзную новинку к Гран-при Великобритании

Французская команда Формулы-1 «Альпин» намерена подготовить к Гран-при Великобритании серьёзное обновление. Как рассказал в своих социальных сетях журналист Тоби Грюнер, на этап в Сильверстоуне «Альпин» привезёт новое днище. По данным, полученным благодаря испытаниям в аэродинамической трубе и CFD (вычислительная гидрогазодинамика), новинка должна позволить сделать команде приличный шаг вперёд.



Гран-при Великобритании состоится с 1 по 3 июля. «Альпин» в Кубке конструкторов занимает пятое место, имея в активе 57 очков. В общем зачёте пилотов Формулы-1 гонщики «Альпин» Эстебан Окон и Фернандо Алонсо занимают девятое и десятое место соответственно.

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