Леклер выступил с заявлением после скандала с участием Пике и Хэмилтона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о скандальной ситуации, которую спровоцировало высказывание трёхкратного чемпиона мира, бразильца Нельсона Пике в адрес британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Не так давно внимание общественности привлекло видео от ноября прошлого года, на котором Нельсон назвал Льюиса «негиньо».
«Зная Льюиса с тех пор, как пришёл в Формулу-1, могу сказать, что он всегда был чрезвычайно уважителен ко мне и вообще ко всем, с кем общался. Эти ценности должны быть стандартом для любого человека во всём мире.
Высказывания, которые были сделаны в адрес Льюиса, недопустимы. Мы должны делать всё, чтобы спорт был более разнообразным и инклюзивным. Мы должны избавиться от любых форм дискриминации и расистских высказываний и сделать так, чтобы их не было не только в нашем спорте, но и в обществе в целом», — написал Леклер.
Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:
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