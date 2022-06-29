«Больше жести». Комментатор Попов высказался о расистском скандале с Хэмилтоном

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о расистском скандале с участием пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Напомним, в интервью от ноября прошлого года трёхкратный победитель Формулы-1 Нельсон Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.

«Раскопали в Британии интервью, которое у себя на родине неделю назад давал в Бразилии Нельсон Пике. Как раз по поводу прошлогоднего столкновения в Сильверстоуне. И там плохими словами назвал Льюиса и за само столкновение, и за его реакцию после финиша. И главное, что он использовал, как пишут, расистское ругательство на португальском. Ну и всё, теперь Нельсона начали «отменять». И «Мерседес» уже разразился пресс-релизом, и Формула-1 написала, что поддерживает Льюиса и его борьбу за разнообразие и т. д.

Теперь многие, я смотрю, британские журналисты пишут, что нельзя больше пускать в паддок Нельсона Пике, а многие добавляют, что и всю семью. Вопрос, кого в неё включать? Келли [Пике], наверное. А вот Макс (Ферстаппен, парень Келли Пике. – Прим. «Чемпионата»), например, входит в эту семью или нет? Видите, перед Сильверстоуном опять, как говорится, больше жести», – сказал Попов на своём YouTube-канале.