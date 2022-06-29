«Больше жести». Комментатор Попов высказался о расистском скандале с Хэмилтоном

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о расистском скандале с участием пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Напомним, в интервью от ноября прошлого года трёхкратный победитель Формулы-1 Нельсон Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.
«Раскопали в Британии интервью, которое у себя на родине неделю назад давал в Бразилии Нельсон Пике. Как раз по поводу прошлогоднего столкновения в Сильверстоуне. И там плохими словами назвал Льюиса и за само столкновение, и за его реакцию после финиша. И главное, что он использовал, как пишут, расистское ругательство на португальском. Ну и всё, теперь Нельсона начали «отменять». И «Мерседес» уже разразился пресс-релизом, и Формула-1 написала, что поддерживает Льюиса и его борьбу за разнообразие и т. д.
Теперь многие, я смотрю, британские журналисты пишут, что нельзя больше пускать в паддок Нельсона Пике, а многие добавляют, что и всю семью. Вопрос, кого в неё включать? Келли [Пике], наверное. А вот Макс (Ферстаппен, парень Келли Пике. – Прим. «Чемпионата»), например, входит в эту семью или нет? Видите, перед Сильверстоуном опять, как говорится, больше жести», – сказал Попов на своём YouTube-канале.
- 29 июня 2022
-
01:01
-
01:00
- 28 июня 2022
-
23:53
-
22:46
-
22:40
-
22:22
-
22:14
-
21:36
-
21:32
-
20:33
-
19:34
-
19:31
-
19:00
-
18:45
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:19
-
14:52
-
13:38
-
12:36
-
11:42
-
10:55
-
09:32
-
00:50
- 27 июня 2022
-
23:56
-
23:52
-
22:54
-
22:02
-
21:58
-
20:51
-
19:56
-
19:50
-
18:55
-
18:49