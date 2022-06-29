Окон отреагировал на скандал с участием Пике и Хэмилтона
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон разместил новый пост в своих социальных сетях, где выступил со словами поддержки в адрес британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее трёхкратный чемпион мира Нельсон Пике на одном из видео назвал Хэмилтона «негиньо».
«Я работал и проводил время с Льюисом на протяжении многих лет и знаю, что он за человек. Он всегда искренен и уважителен ко всем, кто вокруг. Он так много сделал для Формулы-1, как на трассе, так и вне её, и мы гордимся тем, что он находится в авангарде нашей борьбы за дальнейшее разнообразие в автоспорте. Я поддерживаю Льюиса и его непрерывные усилия сделать спорт, который мы любим, лучшим местом для всех», — написал Окон.
Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:
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