Чжоу поддержал Хэмилтона после оскорбления со стороны Пике

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу поддержал британского гонщика команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, который подвергся оскорблению со стороны трёхкратного чемпиона мира Нельсон Пике. На одном из видео, которое датируется ещё ноябрём прошлого года, Нельсон назвал Хэмилтона «негиньо».



«Я присоединяюсь к Хэмилтону и автоспортивному сообществу в борьбе с любыми формами расизма, дискриминации и предрассудков», — написал Чжоу в своих социальных сетях.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:

Ранее Гуаньюй сам признался, что во времена выступлений в картинге подвергался нападкам из-за своей национальности. Чжоу говорил, что более сильные и опытные пилоты совершали на него своеобразные нападки.