В «Ред Булл» признали, что Маси допустил ошибку на Гран-при Абу-Даби — 2021

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси допустил ошибку на Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции. Чемпионом в итоге стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«Он допустил одну ошибку. Кажется, в общей сложности было три машины, которые не смогли вернуться в один круг с лидером. Это была единственная ошибка, которую он совершил.

А вообще в прошлом году он принял много решений, которые, по нашему мнению, были направлены против нас, будь то жёлтые флаги в квалификации в Катаре или инцидент в Сильверстоуне с Льюисом. Но мне действительно было жаль его, потому что после того чемпионата он должен был получить больше поддержки, ведь он оказался в невероятно трудном положении», — сказал Хорнер на канале Cambridge Union в YouTube.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: