Тото Вольф назвал цель «Мерседеса» на Гран-при Великобритании

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Великобритании, рассказав о целях команды. Этап в Сильверстоуне состоится с 1 по 3 июля.
«Этап в Канаде стал нашим пятым подиумом в сезоне. Там мы сумели набрать солидные очки, чему, конечно, рады. Нам ещё многое предстоит, чтобы взобраться на гору. Но теперь, по крайней мере, у нас есть более чёткое направление. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы добиться всё большей и большей производительности по ходу сезона.
Следующим будет этап в Сильверстоуне, и это всегда главное событие года. Для нас, можно сказать, это местное мероприятие, так как базы в Брэкли и Бриксворте находятся совсем рядом. Мы знаем, что две лучшие команды имеют значительное преимущество. И наша задача будет заключаться в том, чтобы ликвидировать этот разрыв. Мы добивались хорошего результата в Сильверстоуне в прошлом, а сейчас будем стремиться сделать ещё один шаг вперёд», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
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