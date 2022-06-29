Расселл — о времени, проведённом в «Уильямсе»: эти три года были слишком долгими для меня

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что период в «Уильямсе» оказался для него слишком затяжным.

«Думаю, что в «Мерседесе» всегда верили в меня — и это то, в чём мне очень повезло, потому что они никогда не пытались поставить меня на место и проверить, не сломаюсь ли я. Они делают всё, чтобы ты стал лучше, чтобы ты смог реализовать свой потенциал.

Но, думаю, когда мы подписали контракт с «Уильямсом» в 2018 году, мы брали в первую очередь в расчёт то, что эта команда в течение последних трёх лет регулярно попадала на подиум и занимала 3-5 место в Кубке конструкторов. Так что мы все согласились, что три года — это хороший период для меня — я буду бороться за очки, может быть, за подиумы, неважно.

Но мы ошиблись. Оглядываясь назад, можно сказать, что три года, которые я провёл в одиночку в конце решетки, были слишком долгими», — приводит слова Расселла The Race.