Расселл — о времени, проведённом в «Уильямсе»: эти три года были слишком долгими для меня

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что период в «Уильямсе» оказался для него слишком затяжным.
«Думаю, что в «Мерседесе» всегда верили в меня — и это то, в чём мне очень повезло, потому что они никогда не пытались поставить меня на место и проверить, не сломаюсь ли я. Они делают всё, чтобы ты стал лучше, чтобы ты смог реализовать свой потенциал.
Но, думаю, когда мы подписали контракт с «Уильямсом» в 2018 году, мы брали в первую очередь в расчёт то, что эта команда в течение последних трёх лет регулярно попадала на подиум и занимала 3-5 место в Кубке конструкторов. Так что мы все согласились, что три года — это хороший период для меня — я буду бороться за очки, может быть, за подиумы, неважно.
Но мы ошиблись. Оглядываясь назад, можно сказать, что три года, которые я провёл в одиночку в конце решетки, были слишком долгими», — приводит слова Расселла The Race.
- 29 июня 2022
-
18:00
-
16:49
-
16:26
-
15:30
-
14:52
-
14:07
-
13:07
-
12:05
-
11:17
-
10:22
-
09:35
-
01:01
-
01:00
- 28 июня 2022
-
23:53
-
22:46
-
22:40
-
22:22
-
22:14
-
21:36
-
21:32
-
20:33
-
19:34
-
19:31
-
19:00
-
18:45
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:19
-
14:52
-
13:38
-
12:36
-
11:42
-
10:55
-
09:32