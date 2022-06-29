Пьер Гасли объяснил, почему Гран-при Великобритании может получиться тяжёлым для него
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Пилот «Альфа Таури», француз Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании, которое состоится уже на этих выходных в Сильверстоуне.
«Что же касается Сильверстоуна на этих выходных, то я с большим уважением отношусь к этой трассе, она очень быстрая, из-за чего вы получаете невероятные ощущения на некоторых участках.
Посмотрим, как мы справимся. Потому что, если быть честным в оценке машины, у нас имеется проблема с аэродинамикой. Так что мы вправе ожидать непростого уикенда. Но мы по-прежнему будем пытаться выжимать максимум из того, что имеем», – приводит слова пилота издание Racingnews365.
Напомним, ранее стало известно, что Гасли продолжит выступление за «Альфа Таури» в 2023 году.
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