Пьер Гасли объяснил, почему Гран-при Великобритании может получиться тяжёлым для него

Пилот «Альфа Таури», француз Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании, которое состоится уже на этих выходных в Сильверстоуне.

«Что же касается Сильверстоуна на этих выходных, то я с большим уважением отношусь к этой трассе, она очень быстрая, из-за чего вы получаете невероятные ощущения на некоторых участках.

Посмотрим, как мы справимся. Потому что, если быть честным в оценке машины, у нас имеется проблема с аэродинамикой. Так что мы вправе ожидать непростого уикенда. Но мы по-прежнему будем пытаться выжимать максимум из того, что имеем», – приводит слова пилота издание Racingnews365.

Напомним, ранее стало известно, что Гасли продолжит выступление за «Альфа Таури» в 2023 году.