Формула-1 испытает новый регламент квалификации на двух Гран-при 2023 года

Пересмотренный регламент квалификационной сессии Формулы-1 будет опробован на двух Гран-при в 2023 году. Измененный формат был предложен Комиссией Формулы-1 в апреле и одобрен ФИА на заседании WMSC в среду.

В изменённом формате структура квалификационной сессии, состоящей из трёх частей, останется неизменной с точки зрения продолжительности и количества гонщиков, выбывающих в конце каждого сегмента.



Однако в соответствии с изменением существующего формата гонщики должны будут использовать определенные составы шин на каждом этапе сессии.

В первом сегменте будет разрешено использовать только шины «Хард», а во втором — только шины «Медиум». Затем гонщикам будет разрешено использовать только «Софт» во время борьбы за поул-позицию в первой десятке.



В случае, если во время квалификации будет идти дождь, разрешается использовать шины любой спецификации.

В течение двух уик-эндов, когда будет опробован измененный формат квалификации, гонщики получат сокращенный набор шин: с 13 до 11 комплектов. Из этих 11 комплектов у гонщиков будет три комплекта шин «Хард», четыре «Медиум» и четыре «Софт».