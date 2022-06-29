В Формуле-2 не одобрили решение «Хайтека» оставить Випса в команде
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Пресс-служба гоночной серии Формула-2 отреагировала на решение команды «Хайтек» оставить австрийского гонщика Юри Випса до конца нынешнего сезона, несмотря на недавний расистский скандал.
«После недавнего инцидента с Юри Випсом Формула-2 хотела бы подтвердить, что использование расистских или дискриминационных выражений недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Сегодняшнее решение «Хайтека» удивляет, и оно не является тем, которое бы мы приняли. Мы будем внимательно следить за ситуацией ради гарантии того, что подобное поведение будет рассмотрено должным образом», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» расторг контракт с Випсом, являвшимся членом молодёжной команды.
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