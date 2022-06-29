Ферстаппен: теперь в сериале Drive To Survive вы будете видеть меня чаще

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что он будет чаще появляться в следующих сериях сериала про Формулу-1 Drive To Survive после встречи с продюсерами программы.

«В том году они инсценировали несколько соперничеств, которых на самом деле не существует. Поэтому я решил не участвовать в этом и после этого больше не давал интервью, потому что тогда уже ничего нельзя будет показать. Также я думаю, что иногда они изображают некоторых гонщиков не такими, какие они есть на самом деле. Тогда зрители могли посчитать кого-то из гонщиков придурком, хотя в реальной жизни это не так.

Теперь же мы пришли к хорошему пониманию того, как можем работать вместе. Так что я уверен, что в следующем сезоне вы будете видеть меня чаще в кадре», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.