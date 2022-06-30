ФИА отменила Гран-при Макао Формулы-3 из-за коронавируса
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Международная автомобильная федерация (ФИА) официально сообщила об отмене Гран-при Макао Формулы-3. Причиной такого решения стали местные ограничения на общественные мероприятия из-за пандемии коронавируса.
В 2020 и 2021 году соревнования в Макао в рамках Формулы-3 также не проводились. Впервые гонка Ф-3 состоялась в этом административном районе Китая в 1983 году, впоследствии став традиционной.
Напомним, в 2019 году победителем гонки Гран-при Макао Формулы-3 стал голландский гонщик Рихард Версхор. В соревнованиях принял участие и российский пилот Роберт Шварцман, на тот момент действующий чемпион серии, на старте сломавший крыло и позже снявшийся из-за прокола. В квалификации же тогда победил ныне скандально известный эстонец Юри Випс.
Новость по темеГонка Формулы-3 в Макао в этом году не состоится
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