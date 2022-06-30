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Экклстоун удивлён реакцией Хэмилтона на слова Нельсона Пике

Экклстоун удивлён реакцией Хэмилтона на слова Нельсона Пике
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал конфликт между Нельсоном Пике и Льюисом Хэмилтоном.

Нельсон Пике в одном из прошлых интервью назвал Хэмилтона «негиньо», комментируя инцидент с Максом Ферстаппеном, что привело к скандалу.

«Я очень давно знаю Нельсона и знаю, что он не имел в виду ничего плохого. Он может сказать что-то, что может расстроить или показаться оскорбительным, но для него это ничего не значит. Просто часть разговора. Возможно вмешались и эмоции, ведь дочь Нельсона — подруга Ферстаппена. Что касается слова «негиньо», то это может быть неуместным для нас, а в Бразилии это в пределах нормы.

Я удивлён, что Льюис просто не отмахнулся от этого. Он выступил, а Нельсон принёс извинения», — приводит слова Экклстоуна Mirror.

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