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Формула-1 отреагировала на скандальные заявления Берни Экклстоуна

Формула-1 отреагировала на скандальные заявления Берни Экклстоуна
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Формула-1 опубликовала официальное заявление в ответ на скандальные высказывания Берни Экклстоуна, связанные с геополитической ситуацией.

«Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются только его личным взглядом, и они очень резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта», — сказано в официальном заявлении.

Ранее Берни Экклстоун в эфире программы Good Morning Britain публично заявил о том, что полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина и добавил, что «готов принять за него пулю». Кроме того, экс-руководитель Формулы-1 раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что «он просто не захотел сделать большего для того, чтобы избежать возникшей ситуации».

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