Смоляр не смог получить британскую визу и пропустит этап Формулы-3 в Сильверстоуне

Российскому гонщику Александру Смоляру отказали в получении британской визы, поэтому он пропустит ближайший этап Формулы-3, который состоится в Сильверстоуне.

«Из-за проблем с британской визой Александр Смоляр не сможет участвовать в четвёртом этапе в Сильверстоуне. Его заменит Филип Угран», — говорится в сообщении команды «МП Моторспорт».

На данный момент россиянин занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-3.

Руководящий орган британского автоспорта ещё в марте объявил об ужесточении ограничений для российских спортсменов. Он запретил обладателям российских лицензий участвовать в соревнованиях в Великобритании, что поставило под сомнение возможность участия Смоляра в гонках Формулы-3 в эти выходные.