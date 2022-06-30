В «Альпин» запустят программу по продвижению женщин-пилотов Формулы-1

Компания «Альпин» объявила о запуске программы «Rac(H)er», которая направлена на увеличение представительства женщин в компании во всех секторах.
Это включает в себя прямые изменения в собственном составе пилотов и является частью долгосрочной цели группы «Рено», изложенной в стратегическом плане на 2021 год.
По словам команды, в настоящее время женщины составляют всего 12 процентов от общего числа сотрудников компании, а в её команде Формулы-1 женщины представлены всего на 10 процентов.
Программа начнётся с инвестиций в местные программы STEM (наука, технологии, инженерия и математика), поощряя женщин к карьере в этих областях.
«Альпин» планирует, что через пять лет 30 процентов персонала команды будут составлять женщины, поскольку она обязуется набирать стажёров и выпускников в соотношении 50 на 50 между мужчинами и женщинами.
Хотя компания стремится к увеличению разнообразия во всех своих секторах, в «Альпин» заявили, что они стремятся поощрять женщин-пилотов и обещают «выявлять с раннего возраста молодых женщин-картеров, которые хотят попасть в Формулу-1».
Команда также заявила, что будет проводить научные исследования для определения идеальных методов подготовки молодых гонщиц, чтобы привести их в Формулу-1.
- 30 июня 2022
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:38
-
13:50
-
12:46
-
12:34
-
12:20
-
11:49
-
11:33
-
10:28
-
09:52
-
00:46
-
00:20
- 29 июня 2022
-
23:36
-
22:38
-
21:48
-
21:43
-
19:34
-
19:22
-
18:34
-
18:28
-
18:00
-
16:49
-
16:26
-
15:30
-
14:52
-
14:07
-
13:07
-
12:05
-
11:17
-
10:22
-
09:35
-
01:01