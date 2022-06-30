В «Альпин» запустят программу по продвижению женщин-пилотов Формулы-1

Компания «Альпин» объявила о запуске программы «Rac(H)er», которая направлена на увеличение представительства женщин в компании во всех секторах.

Это включает в себя прямые изменения в собственном составе пилотов и является частью долгосрочной цели группы «Рено», изложенной в стратегическом плане на 2021 год.



По словам команды, в настоящее время женщины составляют всего 12 процентов от общего числа сотрудников компании, а в её команде Формулы-1 женщины представлены всего на 10 процентов.

Программа начнётся с инвестиций в местные программы STEM (наука, технологии, инженерия и математика), поощряя женщин к карьере в этих областях.



«Альпин» планирует, что через пять лет 30 процентов персонала команды будут составлять женщины, поскольку она обязуется набирать стажёров и выпускников в соотношении 50 на 50 между мужчинами и женщинами.

Хотя компания стремится к увеличению разнообразия во всех своих секторах, в «Альпин» заявили, что они стремятся поощрять женщин-пилотов и обещают «выявлять с раннего возраста молодых женщин-картеров, которые хотят попасть в Формулу-1».



Команда также заявила, что будет проводить научные исследования для определения идеальных методов подготовки молодых гонщиц, чтобы привести их в Формулу-1.