Ферстаппен: у меня нет никаких обид на Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Великобритании прокомментировал инцидент между ним и Льюисом Хэмилтоном, случившийся в Сильверстоуне год назад.
«Конечно, та авария была довольно неприятной, но мне нравится эта трасса. У меня нет никаких обид на Хэмилтона. Думаю, я легко смогу оставить это в стороне. Безусловно, было неприятно, но в конце концов с этим можно справиться. Сейчас мы снова выходим на дорогу и, как всегда, постараемся победить. В Сильверстоуне хорошая атмосфера и можно быстро ездить, мне нравится», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Год назад Хэмилтон и Ферстаппен столкнулись на первом круге Гран-при Великобритании. Пилот «Ред Булл» после столкновения был отправлен в больницу для обследования, а Хэмилтон получил 10 секунд штрафа, что не помешало ему выиграть гонку.
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