Штайнер назвал ошибкой решение взять в «Хаас» двух новичков

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о выступлениях Мика Шумахера в этом сезоне и признался, что ошибся, взяв двух новичков в команду.
«Все ожидали, что на второй год Мик совершит скачок, как это было в младших сериях. Ему не удалось, но по определённой причине — нынешние машины не являются эволюцией прошлогодних. Он ездит на совершенно новом болиде. И более опытные водители адаптировались с трудом. К тому же ему не помогает календарь. Сейчас в Европе мы столкнёмся с более привычными трассами, так что он постепенно восстановится.
У нас также закралось сомнение, правильным ли шагом было идти на такой риск, взяв двух водителей-новичков. Сейчас я бы сказал, что это была ошибка. Тем не менее, проблем между мной и Шумахером нет. Такие разговоры только усиливают давление на него, что вредит команде», — цитирует Штайнера Grandprix.
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