В ФИА снова отложили планы по вмешательству в ситуацию с дельфинированием болидов Ф-1

ФИА хочет получить больше данных о поведении болидов Формулы-1, прежде чем рассматривать вопрос о введении запланированных ограничений, которые будут направлены на решение проблемы с дельфинированием, сообщает Motorsport.



Перед Гран-при Канады руководство автогонок выпустило техническую директиву для команд, объявив о своем намерении помочь ограничить количество отскоков болидов из-за опасений по поводу безопасности гонщиков.



ФИА хотела создать метрику аэродинамических колебаний, которая помогла бы определить предел, до которого автомобилям разрешается подпрыгивать вверх и вниз. После введения этой метрики любая команда, превысившая установленный предел, должна была увеличить клиренс, чтобы уменьшить явление дельфинирования.



После анализа данных, полученных в Монреале, а также после обсуждения ситуации с техническими директорами команд ФИА хочет получить больше данных, прежде чем приступить к действиям.



Это означает, что по крайней мере на Гран-при Великобритании в эти выходные нововведений не будет и команды Формулы-1 смогут настраивать машины по своему усмотрению.

Также стало известно, что в ФИА отказались от идеи разрешить использование второй стяжки, повышающей жёсткость днища.