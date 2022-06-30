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Ферстаппен: Пике не расист, но использовать подобные слова неправильно

Ферстаппен: Пике не расист, но использовать подобные слова неправильно
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о скандале вокруг расистских высказываний Нельсона Пике в адрес Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, что использованная формулировка, несмотря на то, что у нас разные культуры, несмотря на то, что они говорили, когда были маленькими, была неправильной. Пусть это послужит уроком на будущее, чтобы никто не использовал подобное слово. Оно оскорбительно и в наши дни приобретает иной подтекст.

Я провёл с Нельсоном больше времени, чем любой другой обычный человек, и определённо могу сказать, что он не расист, он приятный и спокойный человек. Я почти уверен, что он смотрит на мир именно так, как он сказал в опубликованном заявлении, можно смотреть на мир двумя способами, но думаю, что лучше не использовать такие слова. Дело не только в слове. Вообще использовать оскорбительные выражения в отношении любого человека любого цвета кожи неправильно, и это то, над чем мы должны работать во всём мире, не только в Формуле-1 конкретно с Льюисом, но и в отношении каждого в мире», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

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