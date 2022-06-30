Ферстаппен объяснил, почему Випс заслуживает второго шанса после расистского скандала

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своим мнением о перспективах бывшего резервного пилота команды Юри Випса, который оказался в эпицентре расистского скандала. При этом команда «Хайтек» разрешила Випсу продолжить выступления в Формуле-2.



«Команда справилась с ситуацией примерно так же [как Формула-1 с Пике]. Он больше не является резервным гонщиком «Ред Булл», но я считаю, что люди заслуживают второго шанса. Вероятно, не третьего, но очень легко сказать что-то не то. Иногда человек просто не задумывается по-настоящему, как сильно он может кому-то навредить или на кого-то повлиять.



Я знаю Юри больше, чем среднестатистический человек, он очень приятный парень, и он действительно понял, что был неправ. Он сейчас оказался в очень сложном моменте своей карьеры. Да, то, что он сказал, было некорректно, но Юри заслуживает второго шанса. Люди заслуживают такого шанса, чтобы показать, что они осознали, что сделанное ими было неправильным, и стали более образованными персонами», — приводит слова Ферстаппена The Race.

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