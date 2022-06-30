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Баррикелло не согласен, что Сайнс является номером два в «Феррари»

Баррикелло не согласен, что Сайнс является номером два в «Феррари»
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Бывший гонщик «Феррари» Рубенс Баррикелло не согласен, что Карлос Сайнс сейчас является вторым пилотом в команде.

«У команды по-прежнему всё в собственных руках. Несколько гонок назад они были на вершине чемпионата, так что я не вижу причин, по которым это не может повториться снова. Достаточно несколько раз моргнуть, и ситуация изменится на противоположную, а впереди ещё много гонок.

Надёжность двигателя — самый большой сдерживающий фактор. В прошлом это уже было доказано. Главное для команд – сделать свою домашнюю работу и добиться прогресса с машиной. «Ред Булл» сейчас быстр и надёжен, а именно эти две характеристики нужны для победы в чемпионате.

Сайнс — номер два в команде? Всё, что я могу сейчас сказать об этом, — у «Феррари« есть два великолепных пилота. Остальное связано с политикой, и меня это не волнует», — приводит слова Баррикелло La Gazzetta dello Sport.

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