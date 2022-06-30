В «Уильямсе» показали серьёзное обновление машины. Концепция похожа на «Ред Булл»

Команда Формулы-1 «Уильямс» привезла на Гран-при Великобритании новую концепцию машины, выполненную в стиле «Ред Булл». Боковые понтоны нового автомобиля «Уильямса» напоминают решение австрийской команды. Примечательно, что на этот этап команда подготовила только один новый болид, которым будет управлять Александер Албон. Николас Латифи же останется на болиде старой концепции, что позволит сравнить два разных варианта машины.

Фото: twitter.com/AlbertFabrega

«Как вы видели, все шли к определённой концепции. Все начинали сезон по-своему, и в итоге все пришли либо к концепции «Феррари», либо к концепции «Ред Булл». Мы пришли ко второму варианту. Я бы не сказал, что наша машина скопирована, но она похожа на их решение. Это большое обновление. В машине не так много деталей, которые были бы теми же, что и две недели назад. Трудно сказать, к чему это приведёт. Думаю, если бы слухи о том, что мы отыграем секунду с круга, были правдой, то мы были бы счастливы. Но пока мы не проедем круги на ней, ничего не узнаем.



Нам может потребоваться время, чтобы адаптироваться к новой технике. Сложно давать прогнозы, было бы глупо делать это, но мы надеемся на большую прибавку», — приводит слова Албона RaceFans.