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Вольф: Хэмилтон может выиграть в Сильверстоуне

Вольф: Хэмилтон может выиграть в Сильверстоуне
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил шансы Льюиса Хэмилтона выиграть Гран-при Великобритании.

«Я думаю, что Хэмилтон может выиграть в Сильверстоуне если мы ему дадим машину, которая будет лишь на несколько десятых уступать лидерам. Он самый совершенный гонщик в мире и у каждого есть своя любимая трасса. Для него это всегда был Сильверстоун, а также Монреаль и Венгрия. К тому же, если на трибунах за вас болеют 150 тысяч человек, то это даст вам преимущество. Льюис заслуживает сильного результата и победы, так как в этом сезоне ему не везло», — приводит слова Вольфа Grandprix247.

В текущем сезоне Льюис Хэмилтон лишь дважды попадал на подиум. В общем зачёте пилотом семикратный чемпион мира располагается на шестом месте.

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